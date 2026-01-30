Украина не готова к компромиссам с Россией, которые приведут к нарушению территориальной целостности. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы не отдадим россиянам Донбасс и Запорожскую АЭС без боя», — добавил он.

Глава киевского режима отметил, что сейчас решения по территориям нет, но наименее проблемным вариантом станет разграничение по нынешней линии соприкосновения.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход предложила изменить административные границы Донецкой и Луганской областей (так регионы называются в соответствии с Конституцией Украины), чтобы заключить мирное соглашение с Россией. По ее словам, Украина уже давно не контролирует значительную часть территории Донбасса.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что территориальный вопрос на переговорах в Абу-Даби не удалось решить, и добавил, что это не единственная проблема.