Депутат Рады предложила пересмотреть границы Донбасса ради договора с Россией

В Киеве допустили отказ от части Донбасса в рамках возможного соглашения с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka.

Скороход отметила, что самым правильным решением она считает принятие постановления об изменении административных границ Донецкой и Луганской области. По ее словам, такой шаг помог бы Украине сохранить территории.

Парламентарий добавила, что часть территорий Донбасса, которые находятся под контролем российских военных, Киев не контролирует уже давно.

«Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все», — заявила Скороход.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если она согласится отказаться от притязаний на территории.