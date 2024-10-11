Зеленский опроверг перенос второго «саммита мира»

Второй «саммит мира» все-таки состоится в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки во Францию опроверг информацию своего офиса о переносе конференции. Его выступление опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

«Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе. Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает, но мы подготовим все, что мы решили», — сказал он.

О переносе конференции сообщила 9 октября советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная. Она сказала, что сначала должны завершиться тематические встречи по каждому пункту «формулы мира» и выйти итоговое коммюнике. Последнее станет базой для второго «саммита мира».

Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил продолжение помощи и «план победы» Украины в конфликте с Россией, сообщили «Известия». Аналогичные переговоры он провел с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем правительства Италии Джорджей Мелони, генсеком НАТО Марком Рютте.