Bloomberg: Зеленский заявил о нехватке военной техники и сложной ситуации у ВСУ

Украинская армия столкнулась со сложной ситуацией на передовой в Донбассе, а также с нехваткой некоторой военной техники. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщило агентство Bloomberg .

«Перед зимой нам нужна ваша поддержка», — заявил украинский лидер.

По его словам, он представил Макрону свой «план победы», отметив, что Украине недостаточно того, что поставляет Франция.

Зеленский также признал «сложную ситуацию на востоке» и большой дефицит некоторой техники у ВСУ, сообщило издание AFP. Кроме того, украинский лидер подтвердил намерение провести второй саммит в ноябре, чтобы добиться прекращения конфликта с Россией.

Политолог Руслан Калинчук выразил уверенность, что украинские военные не смогут удержать линию фронта, несмотря на ужесточение мобилизации, сообщили «Известия».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что после поражения в конфликте Зеленского вряд ли оставят в живых. Он также уверен, что украинский лидер в поездке по Европе не добьется от западных партнеров новой военной помощи.