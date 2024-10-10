Кот Ларри при виде Зеленского сбежал с Даунинг-стрит

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне кот Ларри сбежал сразу после приезда президента Украины Владимира Зеленского. Видео с Даунинг-стрит показала газета Daily Mail .

На крыльце резиденции Зеленского встретил премьер-министр Кир Стармер. Они пожали друг руку руки, сфотографировались и решили войти в дом. Когда премьер приоткрыл дверь, кот Ларри посмотрел на гостей и тут же выбежал на улицу.

Кроме Стармера в переговорах участвовал новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Политики обсудили «план победы» Украины и снятие ограничений на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

Эта поездка Зеленского на Даунинг-стрит стала второй с момента вступления Стармера в должность премьера. В прошлый раз президент встретился с ним после участия в специальном заседании кабмина в июле.

Кот Ларри поселился в резиденции в 2011 году, сообщили «Известия». Стармер подселил к нему собственного кота Джо-Джо.