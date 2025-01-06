Маск не исключил потерю цивилизации без победы Трампа на выборах

Маск: цивилизация была бы потеряна в случае проигрыша Трампа на выборах в США

Если бы республиканец Дональд Трамп не одержал победу на выборах президента США, история человечества могла бы пойти по другому пути — люди бы потеряли цивилизацию. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илан Маск в соцсети Х .

«Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна», — объяснил он.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видеообращение к предпринимателю. Избранный президент пригласил Маска в свое имение во Флориде, которое в шутку назвал «центром Вселенной». Также республиканец признался, что соскучился по бизнесмену и его сыну, сообщила Газета.ru. Он рассказал, что к нему на праздник планировал прибыть соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Газета The New York Times отметила, что Маск после выборов поселился в поместье Мар-а-Лаго у Трампа. Бизнесмен большую часть времени проводит в коттедже Баньян на территории резиденции, в нескольких сотнях футов от главного дома.