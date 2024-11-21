Зеленский обвинил Россию в ударе межконтинентальной ракетой

Зеленский: по Днепру был нанесен удар межконтинентальной ракетой

По украинскому городу Днепру нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он обвинил российских военных в использовании Украины в качестве полигона для испытания вооружений.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики-скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы», — написал Зеленский.

Ранее Воздушные силы Украины ранее сообщили, что российские военные применили межконтинентальную баллистическую ракету по инфраструктуре ВСУ в Днепропетровске.

Предположительно, что ее не удалось сбить. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об использовании межконтинентальной баллистической ракеты в ходе проведения специальной военной операции и переадресовал его военному руководству страны.