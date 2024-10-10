Слухи об отправке КНДР военных на СВО оценили в Кремле

Появившиеся в СМИ слухи о якобы отправке Северной Кореей военных в зону СВО являются лишь информационной уткой. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это похоже на очередную информационную утку», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
В августе северокорейский лидер Ким Чен Ын в телеграмме президенту Владимиру Путину заявил, что Россия одержит победу в «священной войне за справедливость и мир». Он отмечал, что российский народ под энергичным руководством Путина решительно защитит интересы и суверенные права государства, а также добьется мирной обстановки в регионе.
В начале июня Ким Чен Ын также поздравил Путина и всех граждан с Днем России, отметив успешное развитие традиционно дружественных и стратегических отношений между двумя странами.
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