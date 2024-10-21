Зеленский объявил о создании буферной зоны в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании буферной зоны в Курской области России. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона решила сформировать буферную зону именно на российской территории вместо той, что планировали создать вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины.

Кроме того, президент Украины отметил, что ВСУ якобы продолжают удерживать позиции на захваченных территориях.

Ранее стало известно, что американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела основные силы группировки с территории Курской области еще в первую неделю боев.

Также российская армия приступила к подготовке к штурму Суджи в Курской области. Ближайший хутор Колмаков уже находится под контролем российских сил, также бойцы заняли хутор Дмитрюков.