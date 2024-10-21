Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела основные силы группировки с территории Курской области еще в первую неделю боев. Об этом ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Forward Observation Group в первую неделю сняла отсюда своих наемников, потому что блицкриг не получился. Грузины, поляки — они здесь есть в составе иностранного легиона Украины. Однако у них тоже все не так сладко идет, судя по иностранной речи», — сказал он.

Аид добавил, что позже ЧВК вернула в регион лишь небольшие силы. Иностранцы, по его словам, не выполняют функции штурмовиков, а выступают в роли заградительных отрядов и групп зачисток, действуют как снайперы или ДРГ.

«Они специально гонят в атаку украинцев, а сами где-то подальше стоят», — добавил командир спецназа.

Ранее похищавших мирных жителей солдат ВСУ взяли в плен под Курском.