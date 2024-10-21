Российские военные начали готовиться к штурму Суджи

Российская армия приступила к подготовке к штурму города Суджи в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, расстояние между ВС России и первыми оборонительными рубежами украинских националистов составляет порядка двух километров. Минобороны России официально эту информацию не комментировало.

Ближайший хутор Колмаков уже находится под контролем российских сил, также бойцы заняли хутор Дмитрюков. В настоящее время бойцы интернационального спецназа «Ахмат» и морпехи из 810-й бригады проводят там зачистку.

Аналогичная ситуация — в селе Бондаревка. Бойцы российской армии уже вошли на территорию бывшего аэродрома Суджа, однако подразделения ВСУ по-прежнему удерживают под контролем район кирпичного завода на Строительной улице.

Ранее стало известно, что десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области.