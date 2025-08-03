Зеленский объявил о новом обмене военнопленными с Россией

Украина подготовит новый список для обмена военнопленными с Россией. С таким заявлением на совещании по подведению переговоров в Стамбуле выступил украинский лидер Владимир Зеленский .

Обмен военнопленными он назвал одним из ключевых вопросов.

«Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. <…> Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии», — заявил Зеленский.

Он добавил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с американскими дипломатами по возвращению домой украинских детей.

Последний раунд переговоров представителей России и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский выступил с предложением сформировать три группы, которые в онлайн-режиме продолжат обсуждение военных, политических и гуманитарных вопросов. Он подчеркнул, что украинская сторона пообещала рассмотреть эту инициативу.

Отвечая на вопрос об украинских детях, Мединский заявил, что предоставленный украинскими представителями список из 339 фамилий уже проработан и часть из несовершеннолетних уже вернулась домой. По остальным продолжился поиск родителей, родственников и их представителей.