Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, часть несовершеннолетних уже вернулись домой, по остальным продолжается работа, сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи.

«Весь полный список из 339 украинских детей нами за это время, всего 339, я подчеркну, нами за это время полностью проработан — по каждому имени, по каждой фамилии», — сказал Мединский.

Глава российской делегации добавил, что если будут найдены их родители, родственники, представители — они вернутся домой.

Также в рамках переговоров был поднят вопрос о российских детях, находящихся на территории Украины и в странах Евросоюза. Как сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, Москва передала украинской стороне список из около 20 российских детей и их законных представителей.

На пресс-конференции после окончания сегодняшней встречи в Стамбуле Мединский заявил, что Россия предложила Украине сформировать три отдельные рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам.