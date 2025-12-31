Потребовав от США гарантии безопасности сроком 30-50 лет, президент Украины Владимир Зеленский пытался затянуть мирный процесс. Он никогда не был по-настоящему заинтересован в урегулировании конфликта с Россией, заявили читатели японской газеты Sankei Shimbun .

В действующей редакции мирного плана Белый дом предложил Украине гарантии безопасности сроком 15 лет. Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом предложил увеличить его в два или даже три раза, до 30-50 лет. Автор статьи сообщил, что американский лидер обещал подумать.

Читатели отнеслись к новому условию Зеленского скептически. По их мнению, он специально тормозит переговорный процесс, так как не настроен на дипломатическое урегулирование. Ни одна страна не станет давать какие-либо гарантии на такой большой срок.

«Зеленский обезумел от собственной наглости. Причина конфликта с Россией — отсутствие у него хоть каких-то дипломатических качеств, эскалация напряженности в Донбассе, бесчисленные провокации. И вот Украина проигрывает», — заявил один из них.

Ранее британские журналисты сравнили прием Зеленского во Флориде и президента России Владимира Путина на Аляске. По их наблюдениям, украинского лидера не могло не задеть отсутствие почестей.