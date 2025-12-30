Президенту Украины Владимиру Зеленскому оказали во Флориде гораздо менее пышный прием, чем президенту России Владимиру Путину на Аляске. Это показало истинную близость между странами и обидело лидера киевского режима, сообщило британское издание The Telegraph .

Переговоры президента США Дональда Трампа с Путиным прошли в августе. К прибытию почетного гостя на аэродроме в Анкоридже расстелили красную ковровую дорожку и проявили другие знаки внимания.

Всего через четыре месяца хозяин Белого дома ждал Зеленского во Флориде. На этот раз организаторы не демонтировали таких почестей, даже рядовой американский чиновник не приветствовал его.

«Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским», — сообщил автор статьи.

После приема в Мар-а-Лаго президенты США и Украины выступили на пресс-конференции. Журналисты заметили странности в поведении Зеленского, который постоянно дергался и переминался с ноги на ногу.