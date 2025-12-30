Очередные переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не более чем бессмысленное сотрясение воздуха, если в них не участвует российский лидер Владимир Путин. Таким мнением поделились читатели американской газеты The Wall Street Journal .

«Да кто вообще поверит, что эти предварительные обсуждения между США и Украиной могут принести плоды без настоящих переговоров — с участием России? Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть, что предложение Зеленского о неофициальном членстве Украины в НАТО с односторонними гарантия в духе пятой статьи Москва забракует», — написал один из комментаторов.

Второй пользователь считает, что Зеленскому нельзя доверять. Во-первых, он не выполнил предвыборное обещание о выполнении минских соглашений. Во-вторых, его Тимур Миндич украл деньги для них обоих и сбежал в Израиль.

Третий комментатор добавил, что Трамп не хочет ссориться с Путиным, так как восхищается главой Кремля.

Еще один юзер напомнил, что американцы голосовали не за «Украина превыше всего», а США, поэтому пора перестать сотрясать воздух и заняться интересами Америки.

Пятый пользователь перечислил, кто противостоит Путину на Западе, начиная от ничтожных лидеров и русофобов и заканчивая «неполноценным НАТО». По его словам, с ними только псих захочет вести дела, а президент России явно не такой.

Ранее британцы высмеяли новость об очередной поездке Зеленского в Вашингтон.