Президент Украины Владимир Зеленский не наградил солдат и офицеров ВСУ, участвующих в боях в Сумской области. Это может говорить о его недовольстве действиями командования в регионе, рассказал ТАСС представитель силовых структур России.

«Данная информация подтверждает наши сведения, что Зеленский крайне недоволен командованием ВСУ в Сумской области», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ использовали наиболее боеспособные подразделения и все доступные резервы в Сумской области. Только это не помогло им вытеснить бойцов группировки войск «Север» с удерживаемых ими позиций.

Кроме того, в регулярном докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который частично обнародовали на украинских госресурсах, нет информации о ситуации на Сумском направлении.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Зеленский оказался в безвыходной ситуации. В США его решили заменить, а украинцы давно ему не верят.