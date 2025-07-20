Профессор Дизен: украинцы давно потеряли веру в Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, ведь он больше никого из своих союзников не устраивает. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Вашингтон решил заменить Зеленского, и американские СМИ сейчас готовят общественность к очередной смене режима», — написал он.

Дизен добавил, что украинцы давно перестали верить президенту и его окружению.

Официально полномочия Зеленского закончились 20 мая 2024 года, однако действующая власть отменила выборы на Украине, сославшись на военное положение.

Ранее стало известно, что Зеленского могут убрать силой, если он добровольно откажется оставлять пост президента. В США в качестве вероятного преемника рассматривают экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.