Зеленский назвал желаемый срок завершения конфликта
Зеленский: Украина рассчитывает на завершение конфликта не позднее 2025 года
Украина намерена завершить продолжающийся конфликт не позднее 2025 года. С таким заявлением лидер страны Владимир Зеленский выступил на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии.
Он подчеркнул, что последние три месяца уходящего года дали возможность выйти на продолжительную стабильность.
Зеленский пояснил, что к ноябрю завершится работа над новым вариантом «формулы мира», в которой пропишут условия завершения боевых действий.
«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — привело слова Зеленского агентство Reuters.
Украинский лидер добавил, что уже представил новый план США, а сейчас делится им с другими странами-партнерами. Он подчеркнул, что новую «формулу мира» представят на втором «мирном саммите», но не назвал дату его проведения.
Изначально власти Украины планировали провести второй «саммит мира» до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
Но в минувший вторник, 8 октября, представитель офиса президента Украины Дарья Заровная объявила о переносе международного мероприятия на неопределенный срок.
Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен не исключил, что причина переноса связана с тем, что власти Украины получили четкий сигнал, что на «саммит мира» никто не приедет.