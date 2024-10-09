Зеленский назвал желаемый срок завершения конфликта

Зеленский: Украина рассчитывает на завершение конфликта не позднее 2025 года

Украина намерена завершить продолжающийся конфликт не позднее 2025 года. С таким заявлением лидер страны Владимир Зеленский выступил на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии.

Он подчеркнул, что последние три месяца уходящего года дали возможность выйти на продолжительную стабильность.

Зеленский пояснил, что к ноябрю завершится работа над новым вариантом «формулы мира», в которой пропишут условия завершения боевых действий.

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — привело слова Зеленского агентство Reuters.

Украинский лидер добавил, что уже представил новый план США, а сейчас делится им с другими странами-партнерами. Он подчеркнул, что новую «формулу мира» представят на втором «мирном саммите», но не назвал дату его проведения.