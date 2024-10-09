W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

Президент Украины Владимир Зеленский отменил второй «мирный саммит» в ноябре из-за понимания, что его мало кто посетит. Об этом в материале для Weapons and Strategy сообщил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«Зеленский оказался вынужден отменять „мирный саммит“, ему дали понять, что никто на него не приедет», — написал он.

Брайен отметил, что украинская армия постепенно начала распадаться, а Зеленский больше полагается на неонацистские элитные бригады для собственной защиты.

Глава офиса президента Украины Дария Заровная днем ранее объявила о переносе на неопределенный срок второго «мирного саммита» по Украине, ранее запланированного на ноябрь. По ее словам, Зеленский скоро представит коммюнике, которое ляжет в основу будущей встречи.

Ранее украинский лидер на Генассамблее ООН выступил категорично против мирных переговоров с Россией и призвал «принудить ее к миру».