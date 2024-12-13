Зеленский назвал удар по Украине 13 декабря одним из самых масштабных

Пятничный удар по Украине стал одним из самых масштабных. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру», — написал глава государства.

Зеленский заявил, что Украине необходимы системы Patriot для уничтожения ракет. Он также привал водить новые антироссийские санкции и выразил благодарность тем, кто помогает ВСУ.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук также заявила о самой массированной атаке на Украину с начала конфликта. По ее словам, под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры.

О массированном ракетном обстреле Украины 13 декабря сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Взрывы прогремели в ряде областей: Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой. На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.