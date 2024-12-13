На Украине заявили о самой массированной атаке за весь период конфликта

Глава Прикарпатской ОВА заявила о самой серьезной атаке за все время конфликта

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявила о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры во время ударов по региону. В своем Telegram-канале она написала, что это была самая массированная атака с начала конфликта.

«Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабного [конфликта]. Под прицелом — объекты критической инфраструктуры. Есть попадания», — написала чиновница.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на Украине начался массированный ракетный обстрел. Его слова подтвердили украинские журналисты. По их данным, взрывы услышали жители Ивано-Франковской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областей. Воздушную тревогу объявили по всей территории страны.

Еще украинское правительство ввело в экстренные отключения света. Проблемы с электричеством начались в Киеве и Львовской области.