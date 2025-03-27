Зеленский назвал Трампу способ остановить конфликт за 24 часа

Президент США Дональд Трамп выполнит обещание остановить конфликт на Украине за сутки, если примет ее в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об этом в интервью France Televisions .

«Самый дешевый, самый быстрый, нехрупкий, и точно, если Америка решит Украину взять в НАТО, то вот это можно будет считать, что Трамп сделал за 24 часа то, о чем он когда-то говорил», — сказал он.

Прием в Североатлантический альянс, по мнению Зеленского, зависит лишь от США как лидера НАТО. Однако Белый дом в этом не заинтересован.

Нейтральный статус Украины — одно из требований России для урегулирования конфликта и последующих гарантий безопасности. Ранее Зеленский заявил, что страна заинтересована во вступлении в НАТО, так как это решило бы многие проблемы. Но он признал, что альянс не намерен приглашать страну.