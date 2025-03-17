В МИД России назвали будущий статус Украины

Россия потребует нейтрального статуса Украины в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта и последующих гарантий безопасности. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса», — сказал он.

Представитель МИД напомнил, что в 2021 году российская сторона выдвинула предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, в котором ей отказали. Грушко отметил, что соглашения сейчас не обсуждаются, так как пока нет переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине приняли предложение США об установлении 30-дневного прекращения огня, но теперь Дональд Трамп должен убедить Россию согласиться с ним.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф побывал несколько дней назад в Москве. Через него Путин передал дополнительные сигналы главе Соединенных Штатов.