Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о нейтральном статусе страны и признал, что ее никто не зовет в НАТО. Слова главы государства привело издание «Страна.ua».

«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина очень хочет присоединиться к альянсу — это решило бы много проблем, «но не о чем говорить». Соединенные Штаты как лидер НАТО не желают поддерживать вступление Украины в блок.

Отказ стран Североатлантического альянса принимать Украину в свой состав — требование России в рамках мирного урегулирования конфликта и последующих гарантий безопасности, заявил ранее заместитель главы МИД Александр Грушко.