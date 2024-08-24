Зеленский назвал несколько причин вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский: ВСУ устроили рейды под Курском ради остановки продвижения ВС России

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

ВСУ планировали с помощью атаки на Курскую область пополнить обменный фонд и предотвратить наступление российских войск в Сумской области. Об этом в ходе мероприятия по случаю Дня независимости Украины заявил Владимир Зеленский, его процитировало украинское издание «Страна.ua».

Он уточнил, что ВСУ не собирались с помощью вторжения в российский регион усилить позиции страны на переговорах по урегулированию конфликта.

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог?» — отметил Зеленский.

Он добавил, что украинское руководство продолжает «оставаться открытым» с партнерами. По его словам, Украина будет стремиться завершить конфликт.

Ранее украинский президент сообщил о желании создать «буферную зону» в Курской области. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ответил на это высказывание. Он предупредил, что ВСУ ни при каких обстоятельствах не смогут реализовать план Зеленского.

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