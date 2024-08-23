«Это невозможно». Украина не создаст «буферную зону» в России

Посол Антонов: никакой «буферной зоны» на территории России не будет

Украина не сможет создать «буферную зону» на территории России. Такое заявление сделал посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Это невозможно, это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что американцы не могут судить, как Россия будет защищать свои рубежи. С США об этом даже разговаривать не станут, отметил Антонов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал целью вторжения ВСУ в Курскую область создание «буферной зоны». Глава государства также призвал США, Великобританию и Францию ускорить поставки военной помощи.

Западные СМИ сообщали, что Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский не сошлись в стратегиях по атаке на российский регион. Украинский президент хотел максимального прогресса, а главнокомандующий сделал ставку на осторожность.