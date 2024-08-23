«Это невозможно». Украина не создаст «буферную зону» в России

Посол Антонов: никакой «буферной зоны» на территории России не будет

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина не сможет создать «буферную зону» на территории России. Такое заявление сделал посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это невозможно, это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что американцы не могут судить, как Россия будет защищать свои рубежи. С США об этом даже разговаривать не станут, отметил Антонов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал целью вторжения ВСУ в Курскую область создание «буферной зоны». Глава государства также призвал США, Великобританию и Францию ускорить поставки военной помощи.

Западные СМИ сообщали, что Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский не сошлись в стратегиях по атаке на российский регион. Украинский президент хотел максимального прогресса, а главнокомандующий сделал ставку на осторожность.

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте