Генштаб ВСУ назвал напряженной обстановку на фронте

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на Покровском и Кураховском направлениях

Генеральный штаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на фронте. Об этом сообщила пресс-служба украинского командования.

«Ситуация на фронте остается напряженной», — заявило командование ВСУ.

В генштабе уточнили, что количество боестолкновений выросло до 99, причем наиболее напряженная обстановка сложилась на Покровском и Кураховском направлениях.

Командование ВСУ добавило, что российские военные в течение дня в общей сложности совершили 38 штурмовых и наступательных действий на Покровском направлении. При этом наибольшую активность ВС РФ зафиксировали в районах Луча, Лисовки и Селидово.

На Кураховском направлении в украинском генштабе насчитали 52 интенсивные атаки российских войск за сутки.

Ранее обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что командование ВСУ направит вооружение из нового пакета американской военной помощи в Курскую область. Речь идет, в частности, о бомбах, ракетах, артиллерийских снарядов и бронемашинах Stryker.