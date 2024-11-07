ВСУ стали использовать запрещенное оружие на Кураховском направлении

Украинские боевики сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении химический газ. Об этом рассказал РИА «Новости» командир разведроты с позывным Кирей.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — отметил он.

Под Курахово идут активные наступательные бои. Взятие этого населенного пункта позволит российским военным продвинуться дальше на запад Донецкой Народной Республики — к Богатырю и Великой Новоселке.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о напряженной обстановке на фронте. По данным украинского командования, число боестолкновений выросло до 99. Самая напряженная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях.