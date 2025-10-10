Зеленский нашел виновного в блэкауте в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что в поражении объектов энергетики Киева в том числе виновен мэр столицы Виталий Кличко. В вечернем обращении украинский лидер выразил недовольство защитой ТЭЦ в городе.

Рассуждая об ударах по объектам энергетики Зеленский отметил, что вопрос остро стоит не только из-за работы ПВО. Он указал на невозможность использования ракет Patriot против российских дронов. По словам Зеленского, у него возникнут к Кличко вопросы, о которых станет известно позже.

«Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — добавил президент.

Ранее Зеленский утверждал, что ВС России в ночь на 10 октября якобы запустили до 450 беспилотников и 30 ракет по украинской территории. После мощных ночных взрывов на объектах инфраструктуры Киев остался практически без электричества.