Телиженко: Зеленский и Запад могут открыть второй фронт в Белоруссии и Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Западом может открыть второй фронт против России в обход американского лидера Дональда Трампа, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить конфликт. Об этом в эфире Youtube-канала журналиста Александр Шелеста* заявил экс-сотрудник посольства Украины в США, политолог Андрей Телиженко.

Телиженко пояснил, что глава киевского режима согласился бы на переговоры только при условии ввода на Украину западных миротворцев, но это маловероятно. Дело в том, что это может привести к третьей мировой войне.

Политолог не исключил, что Зеленский вместе с Западом могут создать горячие точки в Белоруссии и Молдавии. Эти страны могут попытаться втянуть в конфликт против России после неудачи в Грузии.

Как подчеркнул Телиженко, Киев и Запад намерены «продолжать конфликт и подорвать ситуацию Трампа, чтобы не было мира тут никогда».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что люди из окружения Зеленского пытаются уничтожить местное самоуправление и расшатать позиции власти в украинской столице.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.