Пытается разбалансировать власть. Кличко пожаловался на окружение Зеленского

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского плетут политические интриги и расшатывают позиции власти. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале .

Кличко публично обратился к Зеленскому с просьбой обратить внимание на проблемы администрации Киева. По его словам, пока украинский президент сосредоточен на противостоянии с Россией, ситуация в мэрии накалилась до предела.

«Эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление», — заявил Кличко.

Глава украинской столицы пожаловался, что новый руководитель киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных домов и инфраструктуры, а также пытается «перебрать» полномочия мэра.

Ранее Виталий Кличко оценил политические амбиции Владимира Зеленского. Мэр Киева заявил, что украинский президент рискует совершить политическое самоубийство.