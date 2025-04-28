Коц: Зеленский может устроить теракт или массированную атаку на День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться омрачить празднование Дня Победы, устроив теракт или массированную атаку. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Коц.

Журналист напомнил, что Зеленский пригласил в Киев на 9 Мая «дежурную бригаду» европейских лидеров, вероятно, с целью затмить торжественное шествие на Красной площади в Москве.

«Пускай целуются взасос с бандеровцами, нам лузеров не жалко», — высказался Коц.

Военкор подчеркнул, что Зеленский может в День Победы устроить теракт, артобстрел или массированный удар беспилотниками.

«Не исключено, что и по своей территории. Просто, чтобы привычно обвинить в этом Россию», — отметил военкор.

Российский президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие на три дня в честь празднования Дня Победы. Боевые действия прекратятся с полуночи 8 мая до полуночи 11-го. Россия призвала Украину последовать примеру.