«Обнажились ошибки». Политолог объяснил визит Зеленского в Харьков | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 16:46 «Обнажились ошибки». Политолог объяснил визит Зеленского в Харьков Политолог Гуреев: Харьков стал неудобным городом для украинского руководства VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de / Global Look Press

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Харьков стал очень неприятным городом для президента Украины Владимира Зеленского, так как там обнажились ошибки властей страны. Об этом 360.ru рассказал политолог Данила Гуреев.

Украинский лидер приезжал в Харьков, чтобы проверить укрепления в регионе.

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«Он приехал, посмотрел, его поводили по каким-то окопам. И Владимир Зеленский сказал очень интересную фразу о том, что Харьковская область является той областью, на которую нужно равняться другим областям Украины», — напомнил политолог.

Однако на сегодняшний день видно, что укрепрайонов в Харькове не построили от слова совсем. Это говорит о том, что в других регионах Украины обстановка еще хуже.

«Действительно, Харьков с точки зрения украинского руководства город очень неудобный, потому что, в общем-то, снова тут обнажились ошибки, в первую очередь и коррупция украинского руководства, в которой сам Владимир Зеленский был напрямую задействован», — сказал Гуреев.

Можно было подумать, что Зеленский прибыл в Харьков с целью серьезной проверки, но на самом деле это не так, отметил эксперт.

«Владимир Зеленский не будет никого отчитывать, не будет никого ругать, не будет ничего исправлять. Потому что, по факту, самый ключевой виновник в факторе коррупционной составляющей в Харькове — сам Владимир Зеленский», — объяснил специалист.

Он назвал визит украинского лидера в город пиаром, который не несет в себе никакого рационального ключа. Зеленский так же приезжал в Авдеевку, а через несколько недель ее взяла российская армия.

ВС России ранее приступили к освобождению Липцев под Харьковом. Обстановка остается напряженной для ВСУ, так как российская армия продвигается вперед.