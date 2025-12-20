Украина может отвести свои войска с подконтрольной ей территории ДНР, если Россия поступит также со своей стороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, передало издание «Новини.LIVE».

«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит на столько же, на сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — сказал глава киевского режима.

При этом Зеленский добавил, что до всего этого еще надо дожить. Самый честный вариант, на его взгляд, остаться на своих позициях.

Глава киевского режима также отметил, что требования России о выходе ВСУ из Донбасса в Киеве считают неконституционными и неприемлемыми. Кроме того, он отверг идею США о создании свободной экономической зоны в Донбассе, так как не верит в безопасность без присутствия украинских войск.

Ранее Зеленский отказался проводить президентские выборы на территориях, перешедших в состав России. Он обвинил Кремль в желании их проконтролировать после слов президента РФ Владимира Путина о том, что Киев должен дать право проголосовать украинцам, живущим на российской территории.