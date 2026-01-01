Путин сравнил удар ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе в 2014 году

Президент России Владимир Путин согласился со сравнением удара украинских беспилотников по Хорлам с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо по итогам разговора с главой государства.

«Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал глава региона.

На сайте губернатора уже опубликовали первый список погибших в Хорлах, установлены личности семи человек. Опознание тел продолжается, будут проведены генетические экспертизы.

Ранее актриса Яна Поплавская призвала к ликвидации главаря украинских террористов, президента Владимира Зеленского после удара ВСУ по кафе с мирными жителями в селе Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь.