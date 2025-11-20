Запускает шары и убивает детей. Зеленского сравнили с героем известного хоррора
Чилийский журналист Мери Белл сравнил Зеленского с клоуном из книги «Оно» Кинга
Президент Украины Владимир Зеленский так же опасен, как клоун из романа Стивена Кинга «Оно». Чилийский писатель, автор книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белл заявил об этом на встрече с членами Общественной палаты России, сообщило РИА «Новости».
«Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга „Оно“, который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить», — сказал он.
Мери Белл на примере киевского режима убедился в том, что нацизм не исчез. Внешне эта идеология изменилась, но ее суть осталась прежней. Журналист поблагодарил Россию за борьбу с Зеленским, которого сравнил с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Ранее директор программы European Law LLM в Королевском колледже Лондона Энди Ходжа предупредил Зеленского об угрозе внутри страны. По его прогнозу, коррупционный скандал подпортит репутацию Украины и снизит шансы на вступление в Евросоюз.