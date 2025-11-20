Президент Украины Владимир Зеленский так же опасен, как клоун из романа Стивена Кинга «Оно». Чилийский писатель, автор книги «Дети Донбасса» Патрисио Мери Белл заявил об этом на встрече с членами Общественной палаты России, сообщило РИА «Новости» .

«Зеленский — как будто клоун из книги Стивена Кинга „Оно“, который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить», — сказал он.

Мери Белл на примере киевского режима убедился в том, что нацизм не исчез. Внешне эта идеология изменилась, но ее суть осталась прежней. Журналист поблагодарил Россию за борьбу с Зеленским, которого сравнил с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Ранее директор программы European Law LLM в Королевском колледже Лондона Энди Ходжа предупредил Зеленского об угрозе внутри страны. По его прогнозу, коррупционный скандал подпортит репутацию Украины и снизит шансы на вступление в Евросоюз.