Зеленский: делегаты Украины, США, Франции и Британии встретятся в Лондоне

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в Лондоне. Они пройдут в среду, 23 апреля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты», — заявил он.

Зеленский добавил, что переговорщики планируют двигаться дальше, чтобы добиться «безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

Глава киевского режима также отметил, что обсудил ситуацию на Украине с британским премьер-министром Киром Стармером.

В состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, а также глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее британский парламентарий лорд Ричард Балф заявил, что Киеву нужно пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Если украинское руководство попытается игнорировать инициативы по перемирию, то это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский допустил, что Украина потерпит военное поражение этой осенью.