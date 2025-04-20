Украина потерпит военное поражение осенью текущего года. Такое допущение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, его процитировала «Газета.ru» .

Свой прогноз находящийся в СИЗО Украины по обвинению в государственной измене политик делает на основании возможности выхода США из переговоров по завершению украинского кризиса.

Без поддержки Соединенных Штатов, предполагает Дубинский, войска окажутся на линии соприкосновения в катастрофической ситуации. Парламентарий предсказал массовое дезертирство в ВСУ, нехватку вооружений и снижение морального духа солдат, что серьезно подрывает боеспособность армии Украины.

В случае ухудшения ситуации, полагает депутат, украинские власти будут вынуждены отменить бронь от мобилизации и понизить возрастной порог призыва. По его оценке, это позволит продержаться ВСУ на линии боевых действий менее полугода.

Глава Белого дома Дональд Трамп действительно пригрозил вывести США из переговорного процесса по украинскому вопросу. На такой шаг политик готов пойти, если одна из сторон начнет саботировать договоренность.