Украинским властям стоит пойти на территориальные уступки ради возможности заключить с Россией договор о прекращении боевых действий. Таким мнением поделился с РИА «Новости» британский парламентарий лорд Ричард Балф.

По словам политика, инициативу президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии следует воспринимать как положительный дипломатический сигнал. Балф пояснил, что совпадение католической и православной Пасхи в этом году дает редкую возможность для начала более серьезных переговоров о прекращении огня.

«Это означает, что Киев должен быть готов обсуждать территориальные уступки», — констатировал лорд.

Он добавил, что попытки игнорировать инициативы по перемирию могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. По мнению лорда, без компромиссов со стороны Украины урегулирование ситуации будет невозможным.

Ричард Балф — член Палаты лордов. В 2023 году он посещал российское посольство на мероприятии, которое организовал представитель России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Президент России Владимир Путин пока не давал приказа о продлении временного перемирия. Украинский лидер Зеленский уже заявил, что хотел бы введения обоюдного моратория на дальнобойные удары на 30 дней.