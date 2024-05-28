Здание школы пострадало из-за атаки ВСУ по Горловке
Мэр Приходько: при обстреле Горловки боевиками ВСУ повреждено здание школы
Здание школы пострадало во время атаки украинских боевиков по Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Вследствие обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание школы», — указал он.
Ранее мэр города написал, что количество раненых от обстрела со стороны украинских боевиков мирных жителей возросло до двух.
Накануне ВСУ снова атаковали населенный пункт, при обстреле Горловки пострадали четверо сотрудников МЧС России.
Утром 28 мая украинские военные пытались ударить по городу Шебекино в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получил частный жилой дом. В строении выбило окна, посекло забор. Также пострадал припаркованный неподалеку легковой автомобиль.