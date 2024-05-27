Четверо сотрудников МЧС России пострадали при повторном обстреле Горловки

МЧС России: в Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей

Фото: Пресс-служба МЧС

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при повторном обстреле Горловки. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел», — сообщили в МЧС.

Сотрудников осмотрели и оказали медицинскую помощь. Пострадавших направили на амбулаторное лечение, отметили в МЧС.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР. Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».

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