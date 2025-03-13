Завербованный террорист маскировал бомбы для бойцов СВО под подарки на 23 Февраля

Россиянин, завербованный украинскими спецслужбами и планировавший взорвать нескольких участников СВО, замаскировал бомбы под подарочные наборы к 23 Февраля. О сорванных покушениях 13 марта сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ведомство также обнародовало видео, на котором можно увидеть один из таких «подарков», под которым спрятали самодельное взрывное устройство, георгиевскую ленточку и открытку, поздравляющую с Днем защитника Отечества.

Посылки с опасным грузом перехватили в аэропорту Челябинска. Позже в Свердловской области задержали 21-летнего местного жителя, который и отправлял их по почте.

На допросе молодой человек рассказал, что в интернете познакомился с неким Антоном, который, как выяснилось, живет на Украине. Антон поручил ему собрать информацию о сотрудниках ВПК и военнослужащих в Екатеринбурге и Энгельсе, пообещав за это деньги.

После этого завербованному велели забрать из тайника пять коробок с духами и разослать их почтой по указанным адресам. Вознаграждение молодому человеку так и не заплатили.

Против него возбудили дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Также ему могут предъявить обвинение в покушении на теракт. Уже после задержания сотрудники ФСБ нашли еще один тайник с четырьмя такими же посылками, которые он не успел отправить.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который жертвовал криптовалюту украинским боевикам.