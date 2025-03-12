Жителя Нижнего Новгорода задержали за перевод криптовалюты украинским боевикам

Оперативники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде мужчину, переводившего на счета украинских террористов криптовалюту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Против подозреваемого 2002 года рождения возбудили уголовное дело о государственной измене.

ФСБ установили, что для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям задержанный установил и поддерживал контакт с участниками запрещенной в России террористической организации и представителями украинских спецслужб.

Мужчина переводил на счета боевиков деньги в криптовалюте. Суд избрал против фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, следствие продолжается.

Ранее жителя ДНР приговорили к 17 годам колонии и 300 тысячам рублей штрафа за подготовку теракта в Севастополе. Мужчина готовился подорвать жилой дом.