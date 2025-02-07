Задержанные женщины-агенты СБУ дали признательные показания

Задержание женщин-агентов Службы безопасности Украины в Севастополе, Ростове-на-Дону и Воронеже сняли на видео. Злоумышленницы дали признательные показания, сообщили в ЦОС ФСБ.

По словам женщин, их завербовали через Telegram и по электронной почте. Цель — выполнение заданий украинских спецслужб по сбору разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны, высокопоставленных чиновников и их семей. Результаты слежки фото- и видеофиксации передавались украинским спецслужбам.

«В январе 2025 года после установления машин одного из чиновников поступило задание по приобретению компонентов для самодельного взрывного устройства и подрыва автомобиля. <…> За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты. После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы», — рассказала одна из задержанных.

Еще одна женщина заявила, что прошла в Киеве полиграф, после чего куратор направил ее в Запорожье.

«Там обучалась минно-взрывному устройству, конспирации, стрельбе и наблюдению», — добавила она.

ФСБ сообщила о задержании четырех работавших на СБУ женщин утром 7 февраля. Сотрудники службы изъяли взрывчатку, детонаторы и средства связи с кураторами.