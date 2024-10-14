Завербованному СБУ жителю Севастополя дали 21 год колонии за подготовку теракта

ФСБ: жителя Севастополя приговорили к 21 году тюрьмы за подготовку теракта

Житель Севастополя, завербованный Службой безопасности Украины, получил наказание в виде 21 года лишения свободы за государственную измену и подготовку террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина передавал информацию о дислокации объектов Вооруженных сил России в городе, а также готовился совершить поджог административного здания.

Чтобы осуществить задуманное, он прошел специальную подготовку, раздобыл необходимые инструменты и материалы для поджога. Однако его действия пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее российские следователи заочно обвинили руководителя СБУ Василия Малюка в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года. Переправу атаковали два надводных украинских беспилотника. Погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, автодорожное полотно было повреждено.

Кроме того, по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко. Они подорвали Крымский мост вместе с неустановленными соучастниками.