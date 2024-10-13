В России главу СБУ Малюка заочно обвинили в подрыве Крымского моста

Российские следователи заочно обвинили руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года. Решением суда его заочно арестовали и объявили в розыск, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Главе СБУ заочно представлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ [террористический акт, повлекший гибель людей]», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, у следствия достаточно оснований, чтобы сделать вывод о его причастности к теракту. Это подтверждают и результаты оперативно-разыскных мероприятий. Малюку по вменяемой ему уголовной статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В июле 2023 года Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, автодорожное полотно было повреждено. Кроме того, следователи убеждены, что Малюк организовал также теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Этой весной главу СБУ объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Ранее в России объявили в международный розыск телеведущую Татьяну Лазареву*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.