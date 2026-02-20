Украинское командование в спешке перебрасывает пехоту, наскоро собранную по разным городам. Об этом ИС «Вести» заявил военный корреспондент ВГТРК Владимир Разин.

«Мы видим, как противник применяет свою пехоту… собирает ее по всей Украине абсолютно насильно», — подчеркнул он.

Разин обратил внимание, что ВСУ пытаются количеством залатать свои дыры на фронте после атак российской армии.

Ранее представитель российского Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что украинская армия лишилась с начала СВО более полутора миллионов военнослужащих. Только за 2025 год ее потери составили более 520 тысяч человек.

Представитель Генштаба обратил внимание и на замедление темпов мобилизации. Украинское командование не имеет ресурсов, чтобы пополнить армию, поэтому та сокращается и слабеет.