«Затянут Запад в ядерную преисподнюю». В России высказались о возвращении Киеву ЯО

Пушков: если США вернут Киеву ЯО, то Украина затянет Запад в ядерную преисподнюю

США передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал новость о том, что в Белом доме обсуждают возможность возвращения Киеву ядерного оружия. По его словам, это произойдет только в случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся».

«Только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие. Это лучший способ затянуть Запад в ядерную преисподнюю», — написал Пушков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Кремле против применения ядерного оружия. По его словам, в руководстве страны нет сумасшедших.

До этого в США сообщали, что администрация президента Джо Байдена и европейские чиновники обсуждали размещение ядерного оружия на территории Украины, полагая, что это приведет к быстрому завершению конфликта.