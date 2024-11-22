США и ЕС рассматривали ядерное оружие в качестве гарантии безопасности Украины
NYT: США и Евросоюз допустили передачу Украине ядерного оружия
Передача или размещение ядерного оружия рассматривались в качестве одной из возможных гарантий безопасности Украины в ходе обсуждения европейскими и американскими чиновниками. Об этом без указания источника сообщила газета The New York Times.
Авторы материала уточнили, что еще одним вариантом рассматривалось размещение на территории Украины крупных арсеналов обычного вооружения.
«Чиновники даже выдвинули вариант возвращения [президентом США Джо] Байденом Украине ядерного оружия, которое у нее изъяли после распада Советского Союза», — говорится в статье.
Решение назвали серьезным сдерживающим фактором, который может привести к быстрому завершению конфликта, но при этом все признали, что последствия станут более серьезными.
Украина отказалась от ядерного оружия после подписания Меморандума о гарантиях безопасности и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году. Документ подписали представители России, США и Великобритании.
Ранее о планах победившего на выборах президента США Дональда Трампа по передаче Украине ядерного оружия сообщило британская газета Express. Авторы не исключили, что сделка станет тайной, а новый американский лидер потребует от украинских властей окончательно отказаться от вступления в НАТО.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее отмечал, что даже изготовление собственной ядерной бомбы никак не изменит ситуацию в зоне боевых действий. Он добавил, что подобных разработок Украина не проводит.