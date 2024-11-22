США и ЕС рассматривали ядерное оружие в качестве гарантии безопасности Украины

Передача или размещение ядерного оружия рассматривались в качестве одной из возможных гарантий безопасности Украины в ходе обсуждения европейскими и американскими чиновниками. Об этом без указания источника сообщила газета The New York Times .

Авторы материала уточнили, что еще одним вариантом рассматривалось размещение на территории Украины крупных арсеналов обычного вооружения.

«Чиновники даже выдвинули вариант возвращения [президентом США Джо] Байденом Украине ядерного оружия, которое у нее изъяли после распада Советского Союза», — говорится в статье.

Решение назвали серьезным сдерживающим фактором, который может привести к быстрому завершению конфликта, но при этом все признали, что последствия станут более серьезными.

Украина отказалась от ядерного оружия после подписания Меморандума о гарантиях безопасности и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году. Документ подписали представители России, США и Великобритании.

Ранее о планах победившего на выборах президента США Дональда Трампа по передаче Украине ядерного оружия сообщило британская газета Express. Авторы не исключили, что сделка станет тайной, а новый американский лидер потребует от украинских властей окончательно отказаться от вступления в НАТО.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее отмечал, что даже изготовление собственной ядерной бомбы никак не изменит ситуацию в зоне боевых действий. Он добавил, что подобных разработок Украина не проводит.